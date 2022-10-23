بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال أسبوع

2022/10/23 | 14:51 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاحد، حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/10/16 ولغاية 2022/10/22.

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