هازارد: يتعيّن عليّ رفع سقف التطلعات في كأس العالم.. وهذا رأيي في منتخب المغرب

2022/10/23 | 15:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إيدين هازارد، لاعب منتخب بلجيكا، إنّه يتعيّن عليه رفع سقف التطلعات في نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر، بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبلين

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