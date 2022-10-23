السوداني يشكّل لجنة برئاسته لمقابلات المرشحين للكابينة الحكومية

2022/10/23 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، استمراره بمباحثاته مع الكتل السياسية لمقابلة مرشحيها للمناصب الوزارية.

وذكر بيان للمكتب تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يؤكد استمراره في المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة، وإجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة".

واوضح المكتب أن "مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف".

وبين، أنه "سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة".

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