2022/10/23 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، تمديد فترة استلام استمارات الضباط المرشحين للترقية لجدول كانون الثاني عام 2023.

وذكر بيان لمكتب الوكيل للوزارة الاقدم، حسين العوادي، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "وجه السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية الأستاذ حسين العوادي بتمديد السقف الزمني لاستلام استمارات الضباط المرشحين للترقية لجدول كانون الثاني 2023 لغاية 1-11-2022 كموعد نهائي".

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