‏إعادة حسين العنكوشي لمنصبه وإلغاء الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الديوانية (وثيقة)

2022/10/23 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اظهر كتاب رسمي صادر من وزارة الشباب والرياضة، قيامها بالغاء تشكيل الهيئة المؤقتة لإدارة نادي الديوانية.

وبحسب الكتاب، الصادر في 20 تشرين الاول الجاري وحصلت عليه (بغداد اليوم)، قررت الوزارة ابلاغ النادي، بـ " اولا، الغاء كتابها ذي العدد (4972) في 6/7/2022، وثانيا، ضرورة ان تعمل الهيئة العامة وفق قانون الاندية الرياضية النافذ".

وجاء هذا الكتاب، بعد الشكوى التي قدمها العنكوشي لدى القضاء العراقي بشأن التدخل غير القانوني من وزارة الشباب بالأندية الرياضية.

وكانت الهيئة العامة لنادي الديوانية قررت، يوم السبت (7 / 5 / 2022)، سحب الثقة عن ادارة النادي ورئيسه حسين العنكوشي.

فيما انتخبت هيئة مؤقتة لادارة النادي، في وقت اتهم العنكوشي وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بدعم هذه الخطوة من خلال إرسال ممثل عن الوزارة.

وقال العنكوشي، حينها، إن الاجتماع غير قانوني بسبب عدم اكتمال النصاب حيث حضر 27 شخصا فقط، بينما عدد اعضاء الهيئة العامة هو 129 عضوا.

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