بيان لمكتب المكلف حول مرشحي الكابينة الوزارية

2022/10/23 | 15:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة القادمة مستمرة.

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