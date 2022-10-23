سيارة ملغومة وإطلاق نار في فندق بمدينة كيسمايو الصومالية

2022/10/23 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ضابط شرطة وأحد السكان، الأحد، إن سيارة محملة بالمتفجرات اصطدمت ببوابة فندق في وسط مدينة كيسمايو الساحلية بالصومال وأعقب ذلك إطلاق نار.

وذكر التلفزيون الصومالي الرسمي على تويتر، أن قوات الأمن تتعامل مع «حادث إرهابي» في الفندق الذي أعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي مسؤوليتها عنه.

وقال محمد نور، وهو ضابط شرطة، من كيسمايو “وقع انفجار في فندق توكل وسمع دوي اطلاق نار”، ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.وقال شهود إن دوي انفجار ضخم سُمع قبل بدء إطلاق النار.وأبلغت فرح علي، وهي مالكة متجر في كيسمايو، رويترز: “قوات الأمن طوقت المكان”.وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب الإرهابية إن الجماعة مسؤولة عن الهجوم الذي كان يستهدف القائمين على إدارة إقليم جوبالاند الذين يعملون من الفندق

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