ماذا يعني وصول «النسور الصارخة» إلى أوروبا بعد 80 عاماً؟

2022/10/23 | 15:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لأول مرة منذ 80 عاماً، وفي ظل التوترات المتصاعدة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، نشرت الولايات المتحدة عناصر من الوحدة 101 المحمولة جواً، والمعروفة باسم «النسور الصارخة»، على بُعد أميال قليلة من أوكرانيا، ما ينذر بمواجهة مباشرة مع روسيا.وقالت شبكة التلفزيون الإخبارية الأمريكية «سي بي إس»، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، إن عناصر قوات «النسور الصارخة»، والتي يبلغ عددها 5 آلاف جندي، بدأت تدريباتها العسكرية على محاكاة الوضع الحربي في أوكرانيا، وذلك بالاشتراك مع القوات الرومانية، على مسافة أميال قليلة من الحدود الأوكرانية.وأشارت إلى أن بدء تدريبات «النسور الصارخة»، وهي أبرز قوات النخبة الأمريكية المحمولة جواً، تواكب مع الاتصال الهاتفي الذي جمع بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو، منذ يومين.وأضافت: «لأول مرة منذ 80 عاماً، يتم إرسال عناصر الوحدة 101 الأمريكية المحمولة جواً إلى أوروبا، في ظل التوترات المتصاعدة بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي، الناتو، حيث بدأت تلك القوات في التدريب على الاشتباك المباشر، خاصة أن تلك القوة «النسور الصارخة» مدربة على المهام الهجومية».ونقلت عن قادة قوة «النسور الصارخة» قولهم إن القوة على أهبة الاستعداد للاشتباك، والدفاع عن الجناح الشرقي لحلف «الناتو».وتابعت: «التدريبات المشتركة بين القوات الأمريكية والرومانية تضمنت مناورات برية وجوية، وتحاكي رد الفعل بعد مناوشات على البحر الأسود في الساحل الروماني، وهو نفس السيناريو الذي يحدث بشكل متواصل بين القوات الروسية والأوكرانية، منذ بدء الحرب في الرابع والعشرين من فبراير الماضي».وأكدت أن قوة «النسور الصارخة» تستطيع الوصول إلى أرض المعركة خلال ساعات قليلة، والاشتباك المباشر مع العدو.واشتهرت قوة النسور الصارخة إبان الحرب العالمية الثانية، حيث اشتركت في معركة الثغرة أو معركة الأردين، أمام القوات الألمانية نهاية الحرب، وكذلك في إنزال نورماندي الشهير.

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