2022/10/23 | 15:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vMEWeReWRLk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حدود العراق مع ايران تكتسحها ملايين الألغام الأرضية | نشرة أخبار الثالثة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حدود العراق مع ايران تكتسحها ملايين الألغام الأرضية | نشرة أخبار الثالثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).