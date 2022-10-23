مصر تتصدر قائمة أكثر 10 طرق جوية ازدحاما فى العالم

2022/10/23 | 15:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

على الرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة، التى صاحبت جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، إلا أن مطارات الشرق الأوسط، بقيت صامدة واستولت على غالب تصنيفات أكثر الوجهات ازدحامًا فى العالم، ويرجع الفضل فى ذلك إلى رحلات الطيران بين مدن المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لآخر تقرير صادر عن شركة بيانات الطيران OAG.

وقالت شركة بيانات الطيران فى بيان: “يعكس هذا التحول فى التركيز على الشرق الأوسط جزئيًا الوتيرة الأبطأ لانتعاش السفر فى جميع أنحاء آسيا، حيث سيطرت العديد من الطرق الرئيسية الآسيوية سابقًا على أكثر الطرق الدولية ازدحامًا”، وفقا لموقع فوربس الشرق الأوسط.

نتائج تقرير Busiest Routes 2022 “أكثر الطرق ازدحامًا 2022″، بناء على الطرق التى استقطبت أكبر عدد من المقاعد المحجوزة فى الاثنى عشر شهرًا من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022، وجاء مطار القاهرة الدولى، ومطار جدة، ومطار دبى الدولي، ومطار الملك خالد الدولى فى الرياض من بين أكثر 10 مطارات على خارطة طرق عالية الكثافة داخل الشرق الأوسط.

فيما جاء الطريق الدولى الأكثر ازدحامًا ما بين القاهرة وجدة: بمتوسط 35 رحلة جوية يومية بين المدينتين، سجلت هذه الطريق أكبر عدد من المقاعد المحجوزة، بلغت 3.23 مليون مقعد.

وفى عام 2019، وقبل جائحة كورونا، كان أكثر خط طيران ازدحامًا فى العالم فى عام 2019 بين مطار كوالالمبور الدولى ومطار تشانغى السنغافورفي، حيث كانت شركات الطيران تدير 82 رحلة جوية يومية بين المطارين، ومع ذلك، كان هناك فى المتوسط 33 رحلة جوية يوميًا على مدى الاثنى عشر شهرًا الماضية.

الطريق الثانى الأكثر ازدحامًا يقع بين دبى والرياض، حيث عدد المقاعد المحجوزة أقل قليلاً، عند 3.19 مليون مقعد، على الرغم من وتيرة رحلات يومية مرتفعة تبلغ 40 رحلة فى اليوم، فيما شهدت الهند زيادة مع وجود طريقين، من مومباى إلى دبي، ومن دلهى إلى دبي، وفقًا لأعلى 10 مراتب، وهذه أكثر 10 طرق جوية ازدحاما:

طريق القاهرة – جدة

مطار المغادرة: مطار القاهرة الدولي

مطار الوصول: مطار جدة (مطار الملك عبد العزيز الدولي)

المقاعد: 3.23 مليون

الطريق: دبى – الرياض

مطار المغادرة: مطار دبى الدولي

مطار الوصول: مطار الملك خالد الدولي

المقاعد: 3.19 مليون

الطريق: نيويورك – لندن

مطار المغادرة: مطار جون ف.



كينيدى الدولي

مطار الوصول: مطار هيثرو

المقاعد: 2.85 مليون

الطريق: دبى – لندن

مطار المغادرة: مطار دبى الدولي

مطار الوصول: مطار هيثرو

المقاعد: 2.7 مليون

الطريق: كوالالمبور – سنغافورة

مطار المغادرة: مطار كوالالمبور الدولي

مطار الوصول: مطار تشانغى سنغافورة

المقاعد: 2.44 مليون

الطريق: دبى – جدة

مطار المغادرة: مطار دبى الدولي

مطار الوصول: مطار جدة (مطار الملك عبد العزيز الدولي)

المقاعد: 2.43 مليون

الطريق: فلوريدا – بورتو ريكو

مطار المغادرة: مطار أورلاندو الدولي

مطار الوصول: مطار لويس مونيوز مارين الدولي

المقاعد: 2.1 مليون

الطريق: مومباى – دبى

مطار المغادرة: مطار مومباى الدولي

مطار الوصول: مطار دبى الدولي

المقاعد: 2 مليون

الطريق: القاهرة – الرياض

مطار المغادرة: مطار القاهرة الدولي

مطار الوصول: مطار الملك خالد الدولي

المقاعد: 1.91 مليون

الطريق: دلهى – دبى

مطار المغادرة: مطار دلهى الدولي

مطار الوصول: مطار دبى الدولي

المقاعد: 1.9 مليون

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تتصدر قائمة أكثر 10 طرق جوية ازدحاما فى العالم) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تتصدر قائمة أكثر 10 طرق جوية ازدحاما فى العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).