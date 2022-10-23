“توصية سريعة” لمانشستر يونايتد لحسم أزمة رونالدو

2022/10/23 | 15:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يرى غاري نيفيل مدافع مانشستر يونايتد السابق إنه لابد من إنهاء العلاقة بين النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو في أسرع وقت ممكن في ظل تعثر العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الثانية للاعب مع النادي.وخلال الموسم الحالي جلس رونالدو الذي أحرز مؤخرا هدفه رقم 700 […]

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