حقوق لازالت بعيدة عن التحالفات والسوداني يريد اختيار الوزارات الخدمية بنفسه

2022/10/23 | 15:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: كشف السياسي العراقي، علي فضل الله، الأحد، عن عدم مشاركة حركة...

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