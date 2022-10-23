مكتبه: السوداني يبحث مع الكتل السياسية تشكيل الحكومة ومستمر بمقابلات مرشحي المناصب الوزارية

2022/10/23 | 15:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مكتب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بياناً حول مرشحي الكابينة الوزارية، فيما أكد استمرار المقابلات مع مرشحي المناصب الوزارية.

وقال المكتب في بيان، إن “المباحثات مع الكتل السياسية المشتركة في الحكومة المقبلة مستمرة”، مؤكداً “إجراء المقابلات مع مرشحي هذه القوى للمناصب الوزارية في الحكومة الائتلافية الجديدة”.

واضاف أن “مقابلات المرشحين تكون عبر لجنة مختصة تضم مجموعة من الاستشاريين، ويرأسها رئيس الوزراء المكلف”، موضحاً، أنه “سيتم الإعلان الرسمي عن المرشحين الذين تم اختيارهم لتولي المسؤولية بعد انتهاء المقابلات، والتأكد من سلامة موقف المرشحين من الجوانب القانونية وتحديد موعد جلسة مجلس النواب الخاصة بنيل الثقة”.

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