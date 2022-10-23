الديوانية.. قوة أمنية تضبط متهماً بحوزته (3) كغم من المواد المخدرة

2022/10/23 | 15:43 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة أمنية، اليوم الأحد، متهماً بحوزته ثلاثة كيلوغرامات من المواد المخدرة في محافظة الديوانية.

وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بيان، أنه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، القت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات (الديوانية) القبض على متهم وضبطت بحوزته على (3 كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة مع ميزان الكتروني عدد (3) وادوات تعاطي مختلفة الأنواع”.

وأضاف البيان أنه “تمت احالة المتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينال جزاءه العادل”.

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