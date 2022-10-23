الكوارث الطبيعية في 2022.. أسوأ فيضان في باكستان منذ 30 عاما وأشد جفاف في العراق منذ 9 عقود

2022/10/23 | 15:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من السمات البارزة للكوارث الطبيعية في العام 2022 أن حدتها كانت غير مسبوقة في عدد من مناطق العالم، ففيضانات باكستان كانت الأشد منذ 30 عاما، والجفاف في العراق كان الأسوأ منذ 92 عاما.

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