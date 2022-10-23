السودان وفرنسا يبحثان مكافحة الإرهاب

2022/10/23 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو مع سفيرة فرنسا لدى السودان رجاء ربيع العلاقات الثنائية بين الخرطوم وباريس، وسبل تعزيزها لخدمة مصالح البلدين.

وذكرت وكالة السودان للأنباء اليوم الأحد، أن الطرفين تطرقا خلال اللقاء بينهما إلى الأوضاع السياسية بالبلاد، على ضوء الحراك بين المكونات السياسية، بغية التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تشكيل الحكومة الانتقالية لاستكمال الفترة الانتقالية، إلى جانب الأوضاع في دارفور، والمصالحات القبلية التي أجراها دقلو بدارفور، وتنفيذ ملف الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان.

وأشارت إلى أن الجانبين أكدا أهمية تعاون المجتمع الدولي و فرنسا على وجه الخصوص مع السودان، لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة المخدرات.

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