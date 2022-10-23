ارتفاع ملحوظ في تفجيرات ماكينات النقود في أوروبا

2022/10/23 | 15:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت وكالة تطبيق القانون التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروبول)، اليوم الأحد، إن عدد تفجيرات ماكينات النقود في أوروبا ازداد بصورة كبيرة.

وقالت المتحدثة باسم (يوروبول) كلير جورج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن أنواع المتفجرات التي تستخدمها العصابات في التفجيرات أصبحت أكثر قوة وخطورة.

وأضافت: “تُستخدم متفجرات ثقيلة للغاية في كثير من الأحيان، حتى أنها تتسبب في انهيار المباني وكذلك قتل الأبرياء”.

وأشارت إلى أن الشرطة حددت اتجاه التفجيرات المتنامي في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وجنوب أوروبا ودول البلطيق.

وقالت إن عصابات إجرامية متخصصة في هذا النوع من التفجيرات وتعمل على المستوى الدولي تنفذ هذه الهجمات.

وسجلت الشرطة الألمانية 287 هجوماً العام الماضي، ارتفاعاً من 268 هجوماً في العام السابق عليه، رغم القيود على السفر بسبب جائحة كورونا.



ومن المتوقع زيادة عدد الهجمات خلال العام الجاري.

وبحلول سبتمبر (أيلول) الماضي، سجلت الشرطة الألمانية عددا من الهجمات يساوي التي وقعت خلال العام الماضي بأكمله، رغم خفض عدد ماكينات صرف النقود.

وليس من الواضح بالضبط عدد الانفجارات التي استهدفت ماكينات صرف النقود في جميع أنحاء أوروبا، لأن (يوروبول) لا يقيم الحالات المحلية.

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