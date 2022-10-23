2022/10/23 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يُنسب الفضل إلى “ساعة آبل” (Apple Watch) في مساعدة العديد من الأشخاص على اكتشاف أمراض القلب أو حتى إنقاذ حياتهم بفضل امتلاكها ميزات اكتشاف حوادث السقوط وحوادث السيارات.لكن هذه المرة، تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ساعة آبل تنقذ مراهقة من سرطان نادر المركز الخبري الوطني.

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