2022/10/23 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزيرة المالية توجه بتبسيط إجراءات المصرف العقاري لمنح القروض للمواطنين المركز الخبري الوطني.

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