2022/10/23 | 16:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة المحافظة تسعى للحصول على الدعم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبادرة سعودية تخص هذه المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبادرة سعودية تخص هذه المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).