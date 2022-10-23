2022/10/23 | 16:05 - المصدر: العربي الجديد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مقابلات مع مرشحي حكومة السوداني "الائتلافية") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: مقابلات مع مرشحي حكومة السوداني "الائتلافية") نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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