القبض على 7 إرهابيين في ثلاث محافظات

2022/10/23 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاحد، القبض على 7 إرهابيين في محافظات أربيل والسليمانية وكركوك.

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