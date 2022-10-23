2022/10/23 | 16:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز مكافحة الإرهاب: اعتقال 8 من "داعش" بينهم قيادي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/23 | 16:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب: اعتقال 8 من "داعش" بينهم قيادي) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب: اعتقال 8 من "داعش" بينهم قيادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).