2022/10/23 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية،

الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بوباء

الكوليرا ليرتفع إجمالي الوفيات في

البلاد إلى 10.

وقالت الوزارة في بيان، إنه تم تسجيل 12

إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع وفيات الكوليرا في دولة عربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع وفيات الكوليرا في دولة عربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).