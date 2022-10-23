آية الله البروجردي عن احتجاجات إيران: لنهتم بشؤون الناس ونترك لهم مساحة للاحتجاج والنقد

2022/10/23 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث آية الله العلوي البروجردي حول

احتجاجات إيران الأخيرة، وفيما انتقد

أداء بعض المسؤولين في إيران وتردي

الأوضاع الاقتصادية، طالب السلطات بترك

مساحة للناس لأن يعبروا عن آرائهم

احتجاجا ونقدا، منتقدا ان

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