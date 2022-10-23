القضاء العراقي:حكم بإعدام متهم بتفجير سيارة مفخخة

2022/10/23 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات الأنبار في العراق،

حكما بالإعدام بحق متهم بجريمة تفجير

سيارة مفخخة في مدينة عامرية الفلوجة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن

"محكمة جنايات الانبار أصدرت حكما

بالإعدام بحق مجرم اع

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