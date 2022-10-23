صراع جديد بين الريال والبرشا حول ضم لاعب المان سيتي ديوجو دالوت

2022/10/23 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل نادي ريال مدريد في منافسة مع برشلونة، للتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ميرو” البريطانية، فإن البرتغالي ديوجو دالوت، ظهير مانشستر يونايتد، بات هدفا لريال مدريد في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير مانشستر سيتي، كان الخيار الأول لدى الريال، لكن من الصعب إقناع ناديه بالتخلي عن خدماته.

وأوضحت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنجي، معجب بقدرات دالوت، كما أن مسؤولي الميرنجي يشاهدون اللاعب بانتظام في الأشهر الأخيرة.

وينتهي عقد دالوت مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل، لكن هناك بند تمديد لموسم آخر يستطيع مانشستر يونايتد تفعيله من طرف واحد.

وزعمت العديد من التقارير أن برشلونة يرغب أيضاً في التعاقد مع دالوت منذ الصيف الماضي.

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