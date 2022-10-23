صلاح الدين.. ضبط حالات تزوير وتلاعب ورشوة في دوائر الزراعة والضريبة والصحَّة

2022/10/23 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من ضبط حالات تزويرٍ وتلاعبٍ ورشوةٍ في دوائر الزراعة والضريبة والصحَّة في مُحافظة صلاح الدين.

الدائرة أشارت إلى قيام ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، الذي قام بالانتقال إلى دائرة شعبة زراعة الدور، بتنفيذ عمليَّة ضبط (4) مُوظَّفين بعد الكشف عن قيامهم بإضافة (39) عقداً زراعياً وهمياً، والتلاعب في (61) عقداً آخر من خلال زيادة مساحتها ضمن الخطة الزراعيَّة لمحصول الحنطة، مُبيِّنةً أنَّ تلك العقود الوهميَّة والمتلاعب بمساحتها استفادت من خطة التجهيز بمادة سماد اليوريا بمبلغ (165,098,690) مليون دينار.

وأضافت إنَّ “الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمُتابعة عمل دائرة ضريبة صلاح الدين نجح بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في الدائرة، أسفرت أولاهما عن ضبط مُوظَّفٍ في شعبة العقار مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُواطنين بالجرم المشهود، فيما تمَّ خلال العمليَّة الأخرى ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتعقيب المعاملات بصورةٍ غير قانونيَّةٍ”.

وأوضحت أنَّ “الفريق تمكَّن بعد التحرِّي والمُتابعة والتدقيق من كشف (5) تقارير طبيَّةٍ مُزوَّرةٍ في دائرة صحَّة المحافظة – شعبة اللجان الطبيَّة، مُنوِّهةً بضبط مُتَّهمين اثنين بتزوير تواقيع اللجان الطبيَّة على تلك التقارير”.

وأفادت الـدائـرة بـ”تنـظيم محاضر ضـبطٍ أصوليَّةٍ بالـعمليَّات الـتي نُفِّـذَت؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي التحقيق المُختصِّ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين في العمليَّة الأولى والرابعة وفق أحكام المواد (331 و289 و298) من قانون العقوبات.

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