خلال زيارة للمصرف العقاري.. وزير المالية توجّه بتجاوز كافة العقبات والأجراءات الروتينية

2022/10/23 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت وزير المالية “وكالة” هيام نعمت محمود، زيارة ميدانية تفقدية للمصرف العقاري، بحضور مدير عام المصرف عبد المحسن علوان، والكادر المتقدم في المصرف، ووجّهت بتبسيط إجراءات المصرف.

ونقل بيان للوزارة، أن “الوزير بحثت خلال الزيارة الخطط الحالية والمستقبلية التي يتبناها المصرف بحسب الإمكانات المالية المخطط لها ضمن الستراتيجية المعمول بها للمصرف” ، مشيرة الى “بذل أقصى الجهود للأرتقاء بمستوى الخدمات المصرفية المقدمة، وتوسيع حجم المساهمة الفعلية بقطاع الإسكان ، لكون هذا القطاع يعد من الركائز الداعمة لأي اقتصاد مستقر وحيوي”.

والتقت محمود، بحسب البيان، مجموعة من المواطنين والمراجعين، واستمعت الى آرائهم ومستوى الخدمات المقدمة لهم، والمعوقات التي قد تعترض تنفيذ العمل بالأنسيابية والسرعة المطلوبة، مشدّدة على اهمية تجاوز كافة العقبات والأجراءات الروتينية التي من شأنها أن تعرقل سير إنجاز المعاملات.

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