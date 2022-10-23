حكم غيابي بالسجن بحق

2022/10/23 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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ككمصدر قضائي

محكمة جنايات الرصافة تصدر حكماً غيابياً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق المتهم الهارب (اسماعيل مصبح الوائلي)وفق احكام المادة٢٢٦ من قانون العقوبات عن جريمة اهانة القوات المسلحة العراقية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي

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