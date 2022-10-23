اندلاع حريق داخل مخزن للكتب المدرسية في ديالى

2022/10/23 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باندلاع حريق داخل مخزن للكتب المدرسية في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "فرق الدفاع المدني استنفرت لاخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للكتب المدرسية في اعدادية المقدادية المهنية المسائية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى".

وبين أن "الحريق لم يسفر عن اي إصابات بشرية".

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