كشف 100 عقد زراعي وهمي ومزور في صلاح الدين

2022/10/23 | 17:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مُتَّهمٍ يقوم بتعقيب المعاملات.

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