2022/10/23 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء يصدر حكماً غيابيا بالسجن 7 سنوات بحق شقيق محافظ البصرة الأسبق المركز الخبري الوطني.

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