2022/10/23 | 17:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلبت تركيا من العراق، الأحد، عقد مزيد من اللقاءات الرسمية للإسراع بتنفيذ الربط السككي بين البلدين.

وقالت شركة السكك الحديد العراقية في بيان، إن مديرها طالب جواد كاظم الحسيني التقى اليوم في مقر الشركة السفير التركي لدى العراق وبحضور المعنيين من الجانبين لمناقشة دراسة تفعيل مشروع الربط السككي بين بين العراق وتركيا.

وأكد الحسيني، وفق البيان على “أهمية الربط السككي بين البلدين بعد اللقاءات الضرورية بين الاطراف المعنية لدراسة ومعاينة التصاميم والبيانات التي تقدمت بها الشركات الاستشارية العالمية لوضع المسارات التي من خلالها يتم الربط من الفاو إلى تركيا، كون العراق يعد أقصر طريق للربط السككي بين الشرق والغرب”.

من جانبه طلب السفير التركي “عقد المزيد من الاجتماعات بين الجانبين واعداد برنامج للقاءات وبحضور واسع من الفنيين والمختصين بهذا المجال للإسراع بالعمل على تفعيل الربط السككي بين البلدين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا توجه دعوة الى العراق بشان الربط السككي بين البلدين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا توجه دعوة الى العراق بشان الربط السككي بين البلدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).