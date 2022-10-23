Knox Matrix: حل أمني فائق التقدم لتجارب أجهزة سامسونج

2022/10/23 | 17:10 - المصدر: نوكس ماتريكس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الملاحظ أن أنماط حياتنا اليومية باتت أكثر ارتباطاً بالشبكة، ويبدو ذلك جلياً بدءاً من هواتفنا الذكية وحتى منازلنا الذكية، ليصبح إنجاز المزيد من المهام بالاعتماد على أجهزتنا أسهل من أي وقت مضى.ورغم نمو تقنيات الاتصال المتاحة لنا، قد تزداد مخاوفنا أيضاً بالتوازي مع ذلك عندما يتعلق الأمر براحة البال خلال استخدام منظومات الأجهزة المتصلة.

ومن منطلق إدراكها لحقيقة أن الأمان والخصوصية يمثلان أهم الأولويات للمستخدمين عموماً، تحرص سامسونج للإلكترونيات على الارتقاء بتجارب الأمان في أجهزتها، من خلال كشفها عن الحل الأمني المتفوق "نوكس ماتريكس" Knox Matrix في مؤتمر مطوري سامسونج لهذا العام.

من الصباح الباكر إلى مغيب الشمس: فهم منظومات الأجهزة الحالية

تعتقد سامسونج يقيناً أن مسألة الحماية ينبغي أن تكون تعاونية وشاملة وآنية، لاسيما وأن نهجنا يتطور باستمرار لمواكبة التهديدات، والحفاظ على أمان مستخدمينا.



ولهذا السبب، تكون أجهزة سامسونج الذكية محمية بواسطة هذه المنصة "نوكس ماتريكس" التي توفر مستوى معتمداً من الأمان الدفاعي، وإتاحة المجال أمام العديد من الوكالات الحكومية الكبرى حول العالم لاستخدامها من أجل ضمان مستويات الحماية المطلوبة.

ويمكننا حالياً أكثر من أي وقت مضى الاستمتاع بالاتصال والتشغيل السلس في أثناء أدائنا للمهام المختلفة الروتين اليومي، سواء كان ذلك ضمن مهمة عمل، أو الاستمتاع بممارسة التمارين الرياضية أو عند الاسترخاء في نهاية اليوم.

ومع أن منظومة الأجهزة التي نستخدمها يومياً تجعل الأمور أسهل بكثير، لا يمكن لأي شخص الشعور بالطمأنينة التامة أبداً إزاء المخاوف بشأن التهديدات الأمنية التي قد تنشأ ببساطة عن الاتصال بالإنترنت من خلال الأجهزة الفردية.



وفي حالة اختراق جهاز واحد فقط، تقع جميع الأجهزة الأخرى في دائرة الخطر.



لذا فإن توفير الحماية للعديد من الأجهزة تعدّ جبهة المعركة التالية الواجب خوضها للأمان والخصوصية.

ولهذا السبب، ابتكرت سامسونج منصة "نوكس ماتريكس" التي تعدّ مفهوماً ثورياً للحماية متعددة الأجهزة مع أعلى مستوى من الأمان.

"نوكس ماتريكس": مدعومة باتصال الأجهزة

تعمل "نوكس ماتريكس" كنظام بلوك تشين للمستخدم، حيث تقوم أجهزتك المتصلة مع بعضها على تعزيز الأمان من خلال المراقبة المتبادلة متعددة الطبقات.



ولتقليل عدد الاختراقات الأمنية في أثناء مصادقة الجهاز، ولجعل عملية تسجيل الدخول ملائمة أكثر، تشارك "نوكس ماتريكس" بيانات الاعتماد من جهاز إلى آخر، وتقوم بحماية المعلومات الحساسة حتى بين الأجهزة الموثوقة.



وسواء كانت أجهزة سامسونج التي تستخدمها تعمل بنظام التشغيل "أنرويد" أو "تيزين" أو أي نظام تشغيل خاص، ستوفر هذه المنصة مجموعة أدوات تطوير البرامج SDK للأمان الموحد.



وفي الوقت ذاته، تواصل سامسونج تطوير معايير الأمان المشتركة عبر العديد من أجهزة سامسونج المتصلة.

وبتقديمها لهذه المنصة، تضمن سامسونج لمستخدميها عدم التنازل عن اتصالهم مقابل الحفاظ على حمايتهم.



وتم إعداد المنصة لتزويد الأجهزة ضمن منظومة المستخدم بعدد أقل من نقاط الضعف من خلال ممارسات الأمان الأقوى والأكثر تنوعاً.

ومع وجود "نوكس ماتريكس" كداعم لك طوال فترة الاتصال بالشبكة، فإن الهاتف الذكي المتصل بالتلفزيون أو بمكيف الهواء، يجعل حياتك آمنة ومريحة في نفس الوقت.

وندعوك للبقاء على اتصال لمعرفة المزيد حول "نوكس ماتريكس" ونهجها الأمني ​​الذي تم تطويره لعالمنا المتصل دائماً مع الشبكة.

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