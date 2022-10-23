2022/10/23 | 17:11 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: بعد أن غزت الصور الرمزية الشخصية (الأفتار) معظم التطبيقات مثل انستغرام،...

ظهرت المقالة واتساب يمشي على خطى فيسبوك وإنستغرام ويطلق ميزة جديدة أولاً على المسلة.

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