وضع حجر أساس ملعب المسيب في بابل خلال أيام

2022/10/23 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه ستضع حجر أساس ملعب المسيب خلال الأيام المقبلة.وذكر بيان للوزارة أن “وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال، استقبل محافظ بابل علي وعد علاوي والنواب امير المعموري ومصطفى الكرعاوي، وجرى خلال اللقاء بحث الواقع الرياضي في المحافظة واستئناف العمل في المدينة الرياضية ببابل ووضع الحجر الاساس لملعب المسيب […]

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