السعودية تدعم الأونروا بـ27 مليون دولار.. وسفيرها بالأردن: لا نخلط الأوراق مثلما حدث في أوبك+

2022/10/23 | 17:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نايف بن بندر السديري، السفير السعودي لدى الأردن، إن دعم بلاده لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مستمر إلى حين الوصول لحل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما أكد أن المملكة "لا تخلط الأوراق" في مواقفها السياسية.

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