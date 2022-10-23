الكشف عن هدر للمال العام بملف نقل الوفود المشاركة في بطولة خليجي ٢٥ بالبصرة (فيديو)

2022/10/23 | 17:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، عن وجود هدر للمال العام بملف نقل الوفود المشاركة في بطولة خليجي ٢٥ بمحافظة البصرة.

وقالت المصادر ان “هناك هدر واضح للمال العام وسوء استثمار للموارد الحكومية المتخصصة، جرى الكشف عن تعاقد ديوان محافظة البصرة مع شركة أهلية لغرض نقل الوفود المشاركة في بطولة خليجي ٢٥”.

وبينن ان “العقد تجاهل موارد الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود التابعة لوزارة النقل الإتحادية، وآليات وكوادر المحافظة ذاتها، ما يشير إلى احتمالية وجود فساد اداري وهدر مالي غير مبرر في هذا العقد”.

بينما أعلنت شركة VIP عن تعاقدها مع ديوان محافظة البصرة، وسط استغراب المتخصصين من حجم المبالغ المخصصة لهذا العقد في ظل حجم الخدمات للمقدمة من قبل الشركة.

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