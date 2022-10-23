الظاهري يصل البصرة للمشاركة في اجتماع لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي

2022/10/23 | 17:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك محمد عبد الله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، في اجتماع لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي الذي سيعقد اليوم الأحد.

ويناقش الاجتماع، الجوانب الفنية المتعلقة بقرعة بطولة “خليجي 25″، والتي ستجرى بعد غد الثلاثاء، بحضور ممثلي الاتحادات الخليجية.

وكان الأمين العام، قد وصل إلى مدينة البصرة العراقية اليوم، وكان في استقباله في مطار البصرة الدولي، محمد فرحان، الأمين العام للاتحاد العراقي.

ويشارك سالم النقبي، مدير إدارة الإعلام، عضو لجنة إعلام “خليجي 25″، في أولى اجتماعات اللجنة الإعلامية اليوم.

ومن المنتظر أن يصل إلى البصرة غداً، ياسر سالم، مدير المنتخب الإماراتي الأول، والأرجنتيني رودولفو أروابارينا، مدرب المنتخب، لحضور مراسم القرعة.

يذكر، أن المنتخب الإماراتي خضع لمعسكر خارجي في النمسا، ضمن خطة إعداد “الأبيض” لاستحقاقاته المهمة العام المقبل، ومنها كأس الخليج المقررة في البصرة.

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