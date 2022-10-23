لم يسجل اصابات بشرية.. إخماد حريق داخل مخزن للكتب المدرسية بقضاء المقدادية

2022/10/23 | 17:29 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق الدفاع المدني في محافظة ديالى، اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع داخل مخزن للكتب المدرسية في قضاء المقدادية.

وذكرت مديرية الدفاع في بيان، أنّ “فرقها كافحت حادث حريق اندلع داخل مخزن للكتب المدرسية في اعدادية المقدادية المهنية المسائية في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى”.

وأشارت إلى “عدم تسجيل إصابات بشرية”.

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