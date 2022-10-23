2022/10/23 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ضبطت اللجان المشتركة في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الأحد، العشرات من “السجائر الإلكترونية” بإحدى مدارس المحافظة وأغلقت “سوبر ماركت” مسؤول عن بيعها للطلاب.وقال عضو اللجان المشتركة باون عبد الرحمن خلال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السليمانية..



ضبط عشرات ‘السجائر الإلكترونية’ في احد المدارس المركز الخبري الوطني.

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