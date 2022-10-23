السوداني: اولويات عملنا هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات

2022/10/23 | 17:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات وأهمها الاقتصادية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه/المركز […]

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