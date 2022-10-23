المالية تعقد اجتماعاً موسعاً بشأن المصارف

2022/10/23 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأست وزير المالية وكالة هيام نعمت محمود ، اليوم الاحد ، بمقر الوزارة ، اجتماعا موسعا ضم المدراء العامين للمصارف الحكومية العراقية ، بشأن اليات عمل المصارف والمعوقات التي تواجهها.

وقالت وزير المالية في بيان صحفي للوزارة “شهد القطاع المصرفي مجموعة من التحديات والمتغيرات والظروف الاستثنائية ومن اهمهاجائحة كورونا التي القت بظلالها على العالم اجمع وما رافق ذلك من انكماش اقتصادي وخاصة في الدول المصدره للنفط ، مضيفتاً انه ” بالرغم من ذلك استطاع القطاع المصرفي الحكومي الالتزام بتوفير متطلبات دعم الإقتصاد الوطني وتجنيبه الاثار السلبية للتداعيات الاقتصادية والصراعات الدولية”.

وشددت الوزير على “اهمية تعزيز التعاون المشترك مابين المؤسسات المصرفية ، والتفاهم على إستراتيجية مشتركة، لتحسين القطاع المصرفي العراقي وتطويره، وتعزيز دوره في الساحة المصرفية المحلية والدولية”.

واشارت، الى “ضرورة تعزيز دور المصارف العراقية من خلال وضع آليات تنفيذية وخطط عمل شاملة ، تصبُّ في خدمة الأهداف الإستراتيجية للقطاع المصرفي التي تتمحور بأتجاه استقرار وتوازن الاقتصاد المحلي” .

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