السوداني: أولويات عملنا هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات

2022/10/23 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق.

اللقاء تناول، بحسب بيان لمكتب السوداني “تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي”.

السوداني اكد خلال اللقاء بان “أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات واهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد”، معربا عن “تطلع العراق الى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه”.

الوفد الأوروبي من جانبه اكد “استمرار تقديم دعم الإتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق”، مشيرا الى “دعم الاتحاد الاوربي للاستثمار في العراق والعمل على توسعيه”.

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