2022/10/23 | 17:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على عُنصر قيادي في العصابات الإرهابـية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتعاون مع امن الاقليم.. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على سبعة إرهابيين في 3 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتعاون مع امن الاقليم.. جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على سبعة إرهابيين في 3 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).