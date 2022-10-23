تصريح جديد للسوداني يخص تشكيل الحكومة الجديدة

2022/10/23 | 17:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداكد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شباع السوداني، اليوم الاحد، عزمه تشكيل حكومة قوية تلبي الطموح وتواجه التحديات.وقال مكتب السوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء المكلف استقبل، اليوم، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيلية فاريولا، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية أندرياس فيباري والوفد المرافق، وتناول اللقاء تعزيز العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي بما يحقق طموحات ومصالح العراق ودول الاتحاد الاوربي".واكد السوداني إن "أولويات عمله هو تشكيل حكومة قويّة قادرة على مواجهة التحديات واهمها الاقتصادية ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات والفساد"، معربا عن "تطلع العراق الى تعزيز علاقاته مع دول العالم بما يحفظ ويحقق مصالح العراق وشعبه".من جانبه اكد الوفد الأوروبي "استمرار تقديم دعم الاتحاد لسيادة العراق ووحدة أراضيه، وأهمية تقوية الديمقراطية الناشئة في العراق"، مشيراً إلى "دعم الاتحاد الاوربي للاستثمار في العراق والعمل على توسعيه".

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