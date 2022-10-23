السوداني لسفير الاتحاد الأوروبي: العراق يتطلع لتعزيز العلاقات مع الدول

2022/10/23 | 17:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، الأحد 10/23/2022، سفير...

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