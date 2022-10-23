2022/10/23 | 17:55 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلية الاعلام في ذي قار تقيم ندوة عن المخدرات والخصائص الديموغرافية للمتهمين بجرائمها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/23 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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