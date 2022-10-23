العراق.. اعتقال 7 "إرهابيين" في أربيل والسليمانية وكركوك



العراق.. اعتقال 7
2022/10/23 | 17:58 - المصدر: روسيا اليوم
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